Российский генерал погиб после взрыва бомбы в Сирии

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно.

В Минобороны РФ пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.