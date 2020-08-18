Турецкие альпинисты превратили гору Арарат в мусорную свалку

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая газета “Сабах”.

В сети один из турецких пользователей опубликовал видеоматериал, сделанный на горе Арарат на высоте 4200 м, на котором видны остатки пищи и бытового мусора.

Автор статьи “Сабаха” отмечает, что тех, кто оставляют кучки мусора на пляжах и в местах пикника, называют невежами, а восходящих на гору Арарат - профессиональными альпинистами. “Горе нам, если даже альпинисты загрязняют природу”, - отметил автор статьи.

СМИ также отмечает, что загрязненная территория находится на высоте 4 200 метров, и мэрия не сможет очистить ее. Автор статьи добавляет, что при спуске с горы нетрудно будет спустить и пустую бутылку сока.