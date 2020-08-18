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Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.


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