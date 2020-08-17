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Белорусское правительство подало в отставку

Белорусское правительство подало в отставку
Правительство Беларуси подало в отставку перед новоизбранным президентом, соответствующее решение Совета министров опубликовано 15 августа на Национальном правовом портале. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Роман Головченко принял решение «подать в отставку Правительство Республики Беларусь до новоизбранного Президента Республики Беларусь» в соответствии со статьей 106 Конституции, статьей 9 Закона от 23 июля 2008 г. №424-С «О Совете Министров Республики Беларусь». ,
При этом президент издал указ, согласно которому действующее правительство продолжит работу до его утверждения - Александр Лукашенко заявил, что состав действующего правительства после выборов останется неизменным.
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