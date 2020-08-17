Премьер-министр Армении Никол Пашинян ознакомился с ходом работ по ремонту детского сада села Лчашен

Премьер-министр осмотрел ремонт детского сада Лчашена и другие работы, проводимые в общине

Как передает «Арменпресс», его сопровождают губернатор Гнел Саносян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“В 2018 году была благоустроена территория этого детского сада. В 2019 и 2020 годах в селе было реализовано 7 субвенциальных программ - 4 в прошлом году, 3 - в этом. В 2019 году в Лчашене были заасфальтированы улицы, было обеспечено освещение села, в этом году эти работы продолжились. В 2019 году мы попытались реализовать еще одну интересную субвенциальную программу. Был отремонтирован наш музей, к сожалению, эпидемия немного помешала этому”, - отметил Саносян, представляя работы, проводимые в селе.

Сурен Папикян сообщил, что в текущем году вопрос освещения села будет полностью решен.

“Освещение полностью будет обеспечено и на главных и на второстепенных улицах: здесь не было столбов, уже устанавливаются новые”, - сказала министр.

Пашинян осмотрел здание детского сада, полностью ознакомился со всеми деталями.

Обращаясь к сотруднику детского сада, премьер-министр коснулся также и пособий, выплачиваемых работающим и неработающим родителям.

“Недавно мы приняли решение, касающееся демографической ситуации: родителям, работающим в сельских общинах, назначены пособия, которые вдвое больше - 53 000 драмов, а неработающим по 26 500 драмов”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Обращаясь к премьер-министру, глава общины Лчашен Корюн Маргарян отметил, что в их селе нет проблем с водой - ни с питьевой, ни с оросительной. Нет проблем и с освещением.

“В Лчашене полностью решен вопрос вывоза мусора. У нас есть музыкальная, художественная, спортивная школы, музей, Дом культуры, площадь и парк. Однако, у нас есть основная проблема - необработанные земли, которые нужно обработать, мы хотим решить вопрос занятости наших жителей”, - представил Маргарян.

Лилит Демурян