Мхитар Айрапетян присутствовал на итоговом турнире подготовки юных шахматистов

Президент Федерации шахмат Еревана Мхитар Айрапетян посетил шахматистов, которые проводят учебно-тренировочные сборы “Цахкадзор 2020”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация шахмат Еревана. 21 воспитанников шахматных школ столицы в возрасте от 8 до 14 лет уже в течение пяти дней на учебно-тренировочных сборах получают мастер-классы и одновременно проводят турниры, тренируя дух и волю. С юными шахматистами занимаются 8 тренеров, 4 из которых - гроссмейстеры, 2 -международные мастера.

В финальном турнире принял участие и Мхитар Айрапетян. В турнире 7 юных шахматистов, показавших лучшие результаты в полуфинале, соревновались с 7 тренерами. Сильнейшим был признан юный шахматист Роберт Пилипосян. “Я убежден, что через несколько лет шахматный мир заговорит о невообразимых успехах молодых армянских шахматистов”, - отметил президент федерации Еревана. Не остался безучастным и Мхитар Айрапетян, он с ребятами провел несколько партий. На турнире присутствовал и мэр Цахкадзора Артур Арутюнян.

Подготовила Варвара Айрапетян