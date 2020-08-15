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В центре Каира обрушилось пятиэтажное здание

В центре Каира обрушилось пятиэтажное здание

Пятиэтажное старинное здание обрушилось в субботу в центре Каира. Как сообщил информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа", к настоящему моменту из-под завалов извлечены живыми 18 человек. О жертвах информация не поступала.

По данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в доме на улице Каср-эн-Нил произошло частичное обрушение верхних этажей. Здание состояло из четырех этажей, где располагались квартиры, а также магазинов, офисов и пункта обмена валют на первом этаже.

Поисковая операция продолжается, район происшествия оцеплен, движение машин перекрыто. Из соседних домов, примыкавших к пострадавшему зданию, с помощью спецтехники проводится экстренная эвакуация жителей.

Столичные власти в настоящее время проводят ремонтные работы по благоустройству внешнего облика центральных кварталов Каира.

 


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