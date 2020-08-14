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Артак Давтян посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса

Артак Давтян посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Председатель комитета военной промышленности Министерства высоких технологий Армении Артак Давтян посетил предприятия военно-промышленного комплекса Армении. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Министерства высокотехнологичной промышленности РА, председатель комиссии знакомится с возможностями отрасли, направлениями развития, производственными мощностями, перспективными программами, последними разработками, а также проводит обсуждения с производственными предприятиями.

В ходе визитов председателю ВПК ознакомили не только с уже успешно поставленным вооружением Вооруженных Сил, но и с проектами, находящимися на различных стадиях разработки, многие из которых уже проходят испытания, а многие все еще находятся в процессе разработки идей.

Производители оборонно-промышленного комплекса представили вопросы и проблемы, вызванные эпидемией, а также другие факторы, препятствующие их нормальной работе, текущие инновационные решения и возможности для будущего развития.

Артак Давтян, знакомясь с поднятыми вопросами, отметил, что Комитет по оборонной промышленности постарается как можно скорее найти их решения, создав более благоприятные условия для производителей человеческого производственного комплекса Армении.


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