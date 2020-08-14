Меры против COVID-19 в области безопасности пищевых продуктов должны осуществляться систематически

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 13 августа находящийся с официальным визитом в Республике Арцах руководитель Инспекции по безопасности пищевых продуктов (ИБПП) Армении Георгий Аветисян встретился с министром сельского хозяйства Республики Арцах Ашотом Бахшияном. Во встрече также принял участие руководитель Службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Арцах Артур Нерсисян. Как сообщили «Арменпресс» в Инспекции безопасности пищевых продуктов, с учетом вызовов, вызванных коронавирусом (Covid 19) в современном мире, официальные лица говорили о необходимости проведения и координации программ и мер в этой области.

Министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Бахшиян выразил готовность привести производимую в Арцахе сельскохозяйственную продукцию в соответствие с мировыми стандартами безопасности пищевых продуктов, что будет способствовать повышению ее конкурентоспособности в области экспорта. В ходе встречи обсуждались перспективы совместной реализации программы нумерации сельскохозяйственных животных. В этом контексте глава ИБПП Армении Георгий Аветисян рассказал о необходимости строительства бойней, необходимости перехода на убойный мех, реформах, проводимых в этой сфере в Республике Армения, и ощутимых результатах, имеющихся на данный момент. Он использовал совместное применение ряда международных принципов в двух армянских республиках, в частности, рассмотрение цепочки производства продуктов питания как единого целого.

Главный ответственный за продовольственную безопасность в Армении также выразил готовность поделиться с арцахскими партнерами всей информацией и опытом по уже внедренным системам и программам, а также по эпиднадзору под контролем коронавируса.

Георгий Аветисян вместе с Артуром Нерсисяном, заместителем министра сельского хозяйства Республики Арцах Тиграном Арстамяном также посетил ГНКО «Республиканская ветеринарная лаборатория продовольственной экспертизы» Министерства сельского хозяйства Республики Арцах, ознакомился с имеющимся потенциалом и проблемами. Достигнута договоренность об обучении арцахских специалистов в Армении.