В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург в очередной раз подчеркнул, что российская вакцина абсолютно безопасна и "зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов Российской Федерации",сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Это прямая борьба за конкретные совершенно деньги. Другой реакции не могло и быть. Это было бы наивно ожидать, что под аплодисменты воспримут довольно-таки серьезный конкурентный продукт", — добавил он.

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартует 12 августа. Вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.