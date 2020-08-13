МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с (в прошлом отчете падение прогнозировалось на уровне 7,9 млн б/с), спрос составит 91,9 млн б/с, сообщило агентство в августовском отчете. В МЭА отмечают все еще высокий уровень заболеваемости COVID-19, а также слабое восстановление авиационного сектора на фоне сохранения низкой мобильности людей. По оценке МЭА, спрос на авиакеросин в 2020 году будет равен 4,8 млн б/с - на 39% ниже уровня 2019 года. Агентство также понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году с 5,3 млн б/с до 5,2 млн б/c. Потребление нефтеперерабатывающих заводов восстанавливается, однако темпы восстановления будут отставать от роста спроса, так как уровни запасов остаются на высоком уровне, указало МЭА,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Падение глобального предложения нефти в 2020 году составит 7,1 млн б/с, после чего ожидается рост на 1,6 млн б/с по итогам 2021 года. По данным МЭА, мировое предложение нефти в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с. Этому способствовал рост добычи в Саудовской Аравии после добровольного сокращения дополнительно на 1 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+, а также восстановление добычи нефти в США.

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне 2020 года выросли на 16 млн баррелей и превысили 3,23 млрд баррелей.

В первой половине этого года запасы росли темпами на 1,78 млн баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле коммерческие запасы нефти в США снизились на 18 млн баррелей. В Европе запасы выросли на 3,6 млн баррелей, тогда как в Японии снизились 1,6 млн баррелей.