Ливан выходит из политической изоляции - Шахан Кантахарян

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. После мощного взрыва в порту Бейрута высокопоставленные официальные лица сверхдержав начали свои визиты в Ливан в связи с международным потоком гуманитарной помощи. В беседе с «Арменпресс» главный редактор ливанской газеты "Аздак" Шахан Кантахарян отметил, что визиты министра иностранных дел Германии, помощника госсекретаря США, а затем министра обороны Франции констатируют политическую деизоляцию Ливана.

«Похоже, что повестка дня нового правительства - сформировать международный консенсус по кандидатуре премьер-министра. Париж пытается сделать заметный возврат к исторически близкому прошлому стране, оказавшейся под его заботой, и попытаться взять на себя влиятельную роль, ведя всесторонние переговоры по разрешениям ливанских проблем», - сказал Шахан Кантахарян.

Он отметил, что прямо здесь видно соперничество Париж-Анкара. По его словам, Париж усиливает свое присутствие в Средиземном море, наращивает военно-морской флот, согласовывая его с Грецией. Это уже прямая поддержка Греции против турецкой агрессии. По словам Шахана Кантахаряна, действия по ограничению влияния Турции в Ливане могут получить общеевропейский размах, и Париж лидирует в этом вопросе.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания за несколько километров. Число жертв более 170, десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пострадали более 6000 человек. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

С 8 августа в Бейруте проходят массовые протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки. Протестующие обвинили правящую коалицию Ливана в коррупции и потребовали досрочных выборов, а также независимого расследования взрыва в порту. На этом фоне 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства.