Уровень озера Севан сравнялся с отметкой 12 августа прошлого года

ГАВАР, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 12 августа 2020 года уровень озера Севан был равен уровню того же дня прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в службе «Армгидромет» МЧС РА, по состоянию на 12 августа 2020 года высота озера Севан составляла 1900 метров 73 сантиметра над уровнем моря. Согласно тому же источнику, с 9 января по 12 августа этого года через тоннель Арпа-Севан в озеро Севан было переброшено 161 миллион 822 тысячи кубометров воды, а из озера Севан на орошение было сброшено 111 миллионов 224 тысячи кубометров воды. Сброс воды из озера Севан на орошение продолжается.

Хосров Хлгатян