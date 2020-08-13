В административном районе Эребуни и в Арагацотнской области будут перебои с подачей газа

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В целях проведения плановых работ, 14 августа с 10:00 до 16:00 он будет прекращена подача газа для потребителей с 6 по 10 подъезды дома № 27 по улице Х.Дон административного района Эребуни г. Еревана, с 10:00 до 18:00 - для потребителей газа сел Сасуник, Ошакан, Воскеваз Арагацотнского района, ЧП «Овик Гукасян» и АГНКС ООО «РВГАЗ», ООО «Ширар», ООО «Армения Вайн», ООО "Слобер". Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром Армения».

«Приносим свои извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации можете позвонить по телефону 1-04», - говорится в сообщении.