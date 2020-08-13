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В Лос-Анджелесе провалилась попытка антиармянской пропаганды со стороны азербайджанцев

В Лос-Анджелесе провалилась попытка антиармянской пропаганды со стороны азербайджанцев

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Конференция под названием «Озабоченность азербайджано-американской общины», запланированная с разрешения начальника полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллиану на 12 августа, была отменена из-за протестов армянской общины.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает издание "Асбарез".

Отмечается, что одним из протестующих против попытки антиармянской пропаганды был бывший мэр Монтебелло, а ныне член городского совета Джек Гаджинян, который решение начальника полиции с позиции, который назвал оскорбительным решение начальника полиции дать подобный повод азербайджанцам, напавшим на молодых армянских демонстрантов, отказавшись от должности в совете директоров Молодежного фонда аппарата начальника полиции.
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