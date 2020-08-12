Парламент завершил обсуждение вопроса о продлении режима ЧП

В Национальном Собрании Армении завершилось обсуждение вопроса о продлении правового режима чрезвычайного положения еще на 30 дней. Как сообщает Арменпресс, фракция «Просвещенная Армения» внесла предложение об отмене объявленного в Армении чрезвычайного положения, которое не было принято парламентом.

В обоснование предложения фракция заявила, что считает бессмысленным продление чрезвычайного положения. Фракция «Процветающая Армения» также присоединилась к предложению «Просвещенной Армения», а лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что они проголосуют против этого предложения.

Предложение не было принято: 22 голосов «за» и 68 «против».

В ходе обсуждения, продолжавшегося более четырех часов, вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян представил причины продления режима ЧП, текущую ситуацию с коронавирусом и принятые меры, а также ответил на вопросы депутатов.