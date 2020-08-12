ППА не видит причин продлевать режим ЧП

Фракция Национального Собрания «Процветающая Армения» не видит причин продлевать объявленное в Армении чрезвычайное положение. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила член фракции Наира Зограбян на внеочередном заседании парламента.

«Мы считаем, что нет никаких оснований для продления режима чрезвычайного положения. Естественно, «Процветающая Армения» проголосует за представленный нашими партнерами (фракцией «Просвещенная Армения» - ред.) проект решения о не продлении чрезвычайного положения», - сказала Зограбян.

Член фракции отметила, что ослабление ограничений ЧП может быть осуществлено путем внесения изменений в закон о защите населения в условиях ЧС, которые позволят не продлевать ЧП.

На специальном заседании, созванном 12 августа, парламент обсуждает вопрос о продлении режима чрезвычайного положения в Армении еще на месяц.

На внеочередном заседании 12 августа правительство решило продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 12 августа, на 30 дней до 11 сентября 2020 года. Решение связано с эпидемией коронавируса.