Авинян затронул вопрос граждан РА, желающих выехать за границу

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Заместитель премьер-министра РА, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян затронул проблему граждан РА, которые сегодня хотят выехать за границу, но сталкиваются с определенными проблемами из-за закрытых границ. Как сообщает «Арменпресс», на специальном заседании парламента Авинян отметил, что вопрос находится в сфере правового регулирования конкретного государства.

«Что касается доступа граждан Республики Армения в другие страны, в том числе в туристических целях, определение такой возможности находится в сфере правового регулирования конкретного государства, как правило, обусловлено динамикой распространения заразы в других странах и существующей там эпидемиологической ситуацией», - сказал Авинян.

Вице-премьер призвал граждан провести отпуск в Армении.

На специальном заседании, созванном 12 августа, парламент обсуждает вопрос о продлении чрезвычайного положения в Армении еще на месяц.

На внеочередном заседании 12 августа правительство решило продлить объявленное в Армении чрезвычайное положение до 16 марта 2020 года, продлено до 12 августа, с 17:00 12 августа 2020 года на 30 дней до 17:00 11 сентября 2020 года.

Решение связано с коронавирусом.

На этот раз чрезвычайное положение продлено с рядом смягчений. Во-первых, снимается запрет на въезд лиц без гражданства в Республику Армения. При этом предусматривается, что при въезде в Республику Армения, если человек не госпитализирован, последний находится в самоизоляции в течение 14 дней, но можно провести соответствующий тест в течение 14 дней; при отрицательном результате тестирования режим самоизоляции изменяется.

Снят запрет на митинги и забастовки на всей территории Республики Армения, который заменяется разрешением, но с соблюдением определенных правил. В частности, необходимо носить маску в соответствии с требованиями коменданта, поддерживать социальную дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Снимаются ограничения на организацию, проведение или участие в семейных и развлекательных мероприятиях, позволяя их организовывать, проводить и участвовать как в открытых, так и в закрытых помещениях, но при не более 40 участников, с соблюдением правил безопасности, установленных комендантом.

Устранена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу.

По состоянию на 12 августа в Армении подтверждено 40 794 случая заболевания коронавирусом, из которых 33 492 вылечены. 6262 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. От коронавирусной болезни зарегистрировано 806 смертей. При подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов было зарегистрировано 234 случая смерти, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Норайр Шогикян