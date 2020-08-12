12-13 августа ожидается метеорный поток Персеиды: Бюраканская обсерватория

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По сообщению Бюраканской обсерватории им. В.Амбарцумяна НАН РА, 12-13 августа вы сможете стать свидетелями очень красивого небесного явления - метеорного потока Персеид.

"Что мы подразумеваем под метеорным потоком? Во время своего годового вращения вокруг Солнца планета Земля проходит через серию метеоритов, что приводит к метеорным дождям. Многие сравнивают это явление со звездопадом. Особенно сильные течения известны как метеорные дожди, метеорные вспышки, метеорные бури или «звездопады». В таких случаях за 1 час можно увидеть более 1000 метеоров. В течение года бывает около 20 сильных метеорных дождей. «Метеоры можно наблюдать каждый день, но их количество резко увеличивается в дни метеорных дождей», - говорится в сообщении обсерватории.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что метеорный поток Персеиды начинается 23 июля и заканчивается 22 августа, а максимальная фаза наблюдается 10-13 августа. Центр метеорного потока расположен в направлении созвездия Персея, отсюда и название. В пиковую фазу количество метеоров достигает 60-100 в час: это один из самых активных потоков в течение года. Персеиды - это белые высокоскоростные метеоры, которые, несмотря на свои очень маленькие размеры, оставляют заметные следы в небе.