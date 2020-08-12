Байден определился с кандидатом в вице-президенты от демократов

Будущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты, передают американские телеканалы.

Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате женского пола.

Позже в августе кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Камале Харрис 55 лет. Ее отец - выходец из Ямайки, мать - из Индии. Она является сенатором от штата Калифорния.

Харрис участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис в вице-президенты, по мнению американских экспертов, - логичная и не рискованная. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.