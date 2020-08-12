Планируются плановые прекращения подачи газа в Ереване и Севане

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В целях проведения плановых работ 13 августа с 10:00 до 16:00 будут закрыты потребители газа с 1-го по 5-й подъезды дома № 27 по улице Тихий Дон в административном районе Эребуни г. Еревана с 10:00 до 16:00. С 10:00 до 18:00 газоснабжение потребителей газа улиц Налбандяна N 55, 57, 61, 63, 65, многоквартирных домов Шинарарнер, прилегающих к объектам общественного пользования города Севан Гегаркуникского марза. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ЗАО «Газпром Армения».

«Приносим свои извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации можете позвонить по номеру 1-04», - говорится в сообщении.