Проводится конкурс на включение НПО в Координационный совет по реформе полиции

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Полиция РА проводит конкурс по привлечению неправительственных организаций в личный состав Координационного совета реформ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Полиции РА.

«Решением Премьер-министра Республики Армения № 903-А от 6 августа 2020 года был учрежден Координационный совет по реформе полиции, целью которого является полное и эффективное выполнение Стратегии реформирования полиции РА и вытекающего из нее Плана действий на 2020-2022 годы, а также обеспечение взаимодействия с программами развития правоохранительной, судебной и других сфер.

В состав Координационного совета в конкурсном порядке включаются также руководители трех общественных организаций, осуществляющих деятельность в сферах юстиции, развития правоохранительной системы, защиты прав человека, обеспечения безопасности дорожного движения и переподготовки кадров правоохранительной системы.

В конкурсе могут участвовать неправительственные организации, зарегистрированные в Республике Армения и работающие в вышеупомянутых сферах, которые имеют не менее трех лет опыта работы в этой сфере в течение последних пяти лет, в течение которых они реализовали не менее двух программ в этой сфере», - говорится в сообщении.

Документы, прилагаемые к тендерной заявке, можно подать лично в административном здании Полиции по адресу: ул. Налбандяна 130, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, отправить по почте или отправить по электронной почте по адресу [email protected], подтвержденной цифровой подписью или подписью на видеозаписи.

Крайний срок приема заявок - 22 августа этого года.