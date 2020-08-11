Мане Геворгян опровергла информацию о присутствии Пашиняна на свадьбе

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян опровергает информацию о том, что премьер-министр Пашинян в субботу вместе с семьей присутствовал на свадьбе. Как сообщает Арменпресс, об этом Геворгян написала на своей странице в Facebook, отвечая на публикации СМИ.

«Слухи о том, что премьер-министр и его семья присутствовали на свадьбе в субботу, не соответствуют действительности. Хотя депутат Галумян опроверг новость об участии премьер-министра, СМИ продолжают распространять дезинформацию. СМИ не связывались со мной для проверки информации, они опубликовали ее без каких-либо попыток официального разъяснения», - написала Геворгян.

Мане Геворгян отметила, что всегда открыта в контактах с журналистами и не давала повода не задавать ей вопросы. Пресс-секретарь премьер-министра попросила коллег опровергнуть дезинформацию на своих сайтах.