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Президент Армен Саркисян провел рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном

Президент Армен Саркисян провел рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян 11 августа провел очередную рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, на встрече был затронут широкий круг вопросов.

Саркисян и Пашинян, в частности, коснулись ситуации с эпидемией COVID-19 в стране и ее социально-экономических последствий. Собеседники также коснулись развязанной Азербайджаном эскалации на армяно-азербайджанской границе в июле и ситуации в приграничных селах Тавушской области, которые пострадали в результате агрессии противника.


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