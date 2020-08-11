Президент Армен Саркисян провел рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян 11 августа провел очередную рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, на встрече был затронут широкий круг вопросов.

Саркисян и Пашинян, в частности, коснулись ситуации с эпидемией COVID-19 в стране и ее социально-экономических последствий. Собеседники также коснулись развязанной Азербайджаном эскалации на армяно-азербайджанской границе в июле и ситуации в приграничных селах Тавушской области, которые пострадали в результате агрессии противника.