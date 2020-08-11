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Резиденция президента Арцаха может быть перенесена в Шуши

Резиденция президента Арцаха может быть перенесена в Шуши

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает возможным перенос резиденции президента из Степанакерта в Шуши. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал на внеочередном заседании НС Арцаха.

Президент Арцаха коснулся также своего предложения о переносе резиденции Национального собрания в город Шуши, отметив, что это предложение планируется обсудить и реализовать до 2022 года.


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