Резиденция президента Арцаха может быть перенесена в Шуши
20:15, 11 Август, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает возможным перенос резиденции президента из Степанакерта в Шуши. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал на внеочередном заседании НС Арцаха.
Президент Арцаха коснулся также своего предложения о переносе резиденции Национального собрания в город Шуши, отметив, что это предложение планируется обсудить и реализовать до 2022 года.
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