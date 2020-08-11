Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс.

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex опустилась до $1 991,4 за тройскую унцию, что на 2,4% ниже отметки закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 11:08 мск.

В последний раз стоимость золота находилась ниже $2 тыс. за тройскую унцию 4 августа текущего года.

К 11:15 мск котировки золота замедлили снижение до 1,9%, драгметалл торговался на уровне $2 тыс. за тройскую унцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже снижаются на 3,2% - до 17 тыс. 190 руб. за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дешевели на 2,5% - до 31,98 руб. за шт.