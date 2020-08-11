"Аврора" пожертвует 200 тысяч долларов США на преодоление последствий катастрофы в Бейруте

Соучредители гуманитарной инициативы “Аврора” Нубар Афеян, Вардан Грегорян и Рубен Варданян и председатель отборочной комиссии премии “Аврора” лорд Ара Дарзи заявили, что “Аврора” пожертвует 200 000 долларов США на поддержку жителей столицы Ливана Бейрута, а также через движение #AraratChallenge начнет сбор средств-пожертвований для того, чтобы направить армянской общине Бейрута.

“Как представители гуманитарной инициативы “Аврора”, мы призываем все гуманитарные организации сделать все возможное, чтобы помочь Ливану. Мы призываем всех армян мира поддержать все население Ливана, а также армянскую общину”, - заявили соучредители гуманитарной инициативы "Аврора" и председатель отборочной комиссии премии "Аврора":

Гуманитарная инициатива "Аврора" с помощью ливанского Красного Креста и Фонда Ближнего Востока (NEF) предоставит гуманитарную помощь в размере 100 тысяч долларов США для смягчения последствий взрыва. В то же время движение #AraratChallenge “Авроры” пожертвует 50.000 долларов США Католикосату Великого Дома Киликийского для нужд армянской общины. В 2020 году начиная с 10 августа, как минимум два месяца движение #AraratChallenge будет помогать объединить всех армян мира, осуществляя сбор средств. Собранные средства будут направлены на поддержку армянской общины Бейрута. Ожидается, что эти усилия дадут возможность собрать еще 50.000 долларов США для поддержки проектов по восстановлению, которые будут выбраны позже.

Гуманитарная инициатива "Аврора", созданная от имени людей, переживших Геноцид армян, в знак благодарности их спасителям стремится дать возможность современным героям принести жизнь и надежду тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи во всем мире, тем самым продолжая гуманитарную цепочку по всему миру.

Гуманитарная инициатива "Аврора" - выраженная в деле благодарность за трансформацию армянского опыта во Всемирное движение, призванное вдохновить каждого из нас на работу во имя человечества и человеческой жизни.

Мировое движение #AraratChallenge отражает влияние гуманитарного движения “Аврора” в Армении. Оно было запущено в 2019 году. 19 июля состоялась символическая церемония, которая состоялась на холме Цицернакаберд. Движение-сбор средств, сопровождаемое видеообращением, расширяет деятельность и влияние Гуманитарной инициативы» Аврора " на борьбу с бедностью, улучшение здравоохранения и нуждающихся в предоставлении образования.