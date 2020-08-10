COVID-19. В мире число инфицированных превысило 20 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн 069 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 734 тыс. Излечились 12 млн 928 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 5 млн 200 тыс 394 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 165 тыс 619. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 035 тыс 582. Число смертей составляет 101 тыс 136. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 2 млн 226 тыс 229. Скончались 44 тыс 597 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 892 тыс 654. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 118 новых случаев. Число летальных исходов – 15 тыс.

Далее следует ЮАР, где 559 тыс 859 подтвержденный случай и 10 тыс 408 случаев смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 480 тыс 278 смертей - 52 тыс 298. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 478 тыс 024, смертей – 21 тыс 072. В Колумбии 387 тыс 481 случаев заражения и 12 тыс 842 случаев смерти.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 373 тыс 056 случаев, смертей - 10 тыс 077. Десятку замыкает Испания, где число подтвержденных случаев – 361 тыс 442. Число смертности в Испании составило 28 тыс 503.

В Иране 328 тыс 844 подтвержденных случаев и 18 тыс 616 смертей. В Турции 240 тыс 804 случаев заболевания, 5 тыс 844 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1250, с начала заражения здесь скончались 17 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 30-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 49, достигнув 84 тыс 668, вылечились 79 тыс 232 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 289 тыс 947 подтвержденных случаев. В Катаре 112 тыс 947 подтвержденных случаев, смертность - 184. Число заразившихся в Египте достигло 95 тыс 492, здесь зарегистрировано 5 009 случаев смерти. В ОАЭ - 62 тыс 525 случаев, здесь скончались 357 человек.

В Ливане зарегистрировано 6 517 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 78. Число заразившихся в Сирии достигло 1188. Скончались 52 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.