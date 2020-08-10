Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч

Британский музыкальный продюсер Мартин Берч, известный своим сотрудничеством с рок-группами Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden, скончался в возрасте 71 года, сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл.

"С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч", - написал Кавердэйл в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

О причине смерти продюсера не сообщается.сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

Берч начал свою карьеру в 60-х годах в качестве звукорежиссера. В течение 11 лет он работал с группой Iron Maiden и участвовал в создании их знаменитых альбомов, которые занимали первые строчки чартов. Продюсер завершил свою карьеру в 1992 году.