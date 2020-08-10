Армянские клубы знают своих соперников в Лиге Европы
15:39, 10 Август, 2020
В швейцарском городе Нион, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2020/21.
Как передает «Арменпресс», армянским клубам стали известны их соперники.
Вице-чемпион и обладатель Кубка Армении "Ноа" встретится с казахским "Кайратом".
"Алашкерт" померится силами с македонским "Реновой".
И соперником “Ширака” станет румынский “Стауа".
Подготовила Варвара Айрапетян
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