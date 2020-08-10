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Армянские клубы знают своих соперников в Лиге Европы

Армянские клубы знают своих соперников в Лиге Европы

 В швейцарском городе Нион, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2020/21.

Как передает «Арменпресс», армянским клубам стали известны их соперники.

Вице-чемпион и обладатель Кубка Армении "Ноа" встретится с казахским "Кайратом".

"Алашкерт" померится силами с македонским "Реновой".

И соперником “Ширака” станет румынский “Стауа".

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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