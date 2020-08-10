Союз банков Армении подвел итоги деятельности системы за первое полугодие

Общий капитал 17 коммерческих банков, действующих на территории Армении в первом полугодии 2020 года, вырос на 47 млрд драмов, или на 5,6%, составив 891 млрд драмов, активы увеличились на 191 млрд драмов, или на 3,3%, составив 5996 трлн драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян.

"В банковской системе есть 17 банков, есть почти 550 филиалов, работает 12 100 человек. Банки все вместе обслуживают около 3 млн 100 клиентов. Эта цифра по сравнению с численностью населения довольно велика, это обусловлено тем, что клиенты, имеющие счета в более чем одном банке, столько же раз входят в эту цифру. Эта цифра также указывает на то, что сегодня в Армении есть высокая степень банкизации. Около 80-85% нашего населения является клиентом банка. Все клиенты вместе имеют в банках около 6,1 млн банковских счетов", - отметил Саркисян.

По его словам, объем депозитов приблизился к 3,5 трлн драмов, активы - 6 трлн, а кредитный портфель - 3,8 трлн драмов.

По его словам, во всем мире наблюдается снижение объемов кредитования в связи с covid-19:

В этом контексте, однако, кредитный портфель в банковской системе Армении в первом полугодии увеличился на 28 млрд драмов или на 0,7%. глядя на структуру кредитов, мы видим, что в первом полугодии по всем основным направлениям зафиксирован рост.

Говоря о доле кредитов в драмах и иностранной валюте в общих кредитах, Саркисян сообщил, что впервые за последние 10 лет объем кредитов в драмах превысил объем кредитов в иностранной валюте.

Говоря о динамике развития ряда показателей, исполнительный директор СБА сказал, что общий капитал в первом полугодии увеличился. "Это очень важный показатель, поскольку величина капитала характеризует данную банковскую систему, говорит о способностях этой системы преодолеть кризисные и стрессовые ситуации. В отчетный период темпы роста этого показателя сохранились», - сказал Саркисян.

2020г. в первом полугодии общие обязательства увеличились на 145 млрд драмов или на 2,9%, общие вклады сократились на 112 млрд драмов или на 3,1%.

“Несмотря на то, что по части этого показателя зафиксирован спад, однако следует отметить, что в первом полугодии вклады клиентов-резидентов увеличились на 19 млрд драмов или на 0,8%. Отсюда следует, что снижение в основном обусловлено расторжением депозитных договоров с нерезидентами.

В первом полугодии 2020 года банковская система обеспечила прибыль в размере 40,6 млрд драмов, что на 0,1% больше, чем в 2009 году. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил около 2,2 млрд драмов, или на 5,7%.

В ходе онлайн-пресс-конференции были затронуты также сделки по платежным картам.

По словам исполнительного директора СБА, компания косвенно повлияла также на платежи, покупки, поведение людей, совершающих различные сделки, что существенно сказалось на соответствующих показателях. В первом полугодии текущего года количество выпущенных банками карт увеличилось на 55 451, составив 2 млн 445 тыс. 827, что по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,3.

Саркисян отметил, что коммерческие банки Армении вошли в список 1000 крупных налогоплательщиков, и в первом полугодии текущего года все банки вместе выплатили в госбюджет 26 млрд 741 млн драмов налогов.

Лилит Демурян