Заре Синанян встретился в Бейруте с представителями армянских СМИ Ливана

Верховный комиссар по делам диаспоры Армении Заре Синанян в рамках своего визита в Ливан встретился с представителями армянских СМИ Ливана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Верховного комиссара.

«В рамках визита в Ливан Верховный комиссар по делам диаспоры РА Заре Синанян встретился с представителями армянских СМИ Ливана - газет «Аздак», «Зартонк», «Арарат», радиостанций «Радио Севан» и «Вана дзайн» и информационного отдела ВАБС.

На встрече присутствовали посол РА в Ливане Ваагн Атабекян, депутат НС РА, руководитель группы дружбы Армения-Ливан Грачья Акопян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян, руководитель офиса комиссара Сара Анджарголян», - отмечается в сообщении.

Верховный комиссар Заре Синанян и журналисты обсудили широкий круг вопросов - от укрепления отношений Армения-Диаспора, углубления межобщинных связей, активизации сетевых коммуникаций до ситуации, создавшейся после взрыва в порту Бейрута, проблемы СМИ в этих условиях и самые важные направления помощи общине.

В конце встречи стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству.