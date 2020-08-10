Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Заре Синанян встретился в Бейруте с представителями армянских СМИ Ливана

Заре Синанян встретился в Бейруте с представителями армянских СМИ Ливана

Верховный комиссар по делам диаспоры Армении Заре Синанян в рамках своего визита в Ливан встретился с представителями армянских СМИ Ливана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Верховного комиссара.

«В рамках визита в Ливан Верховный комиссар по делам диаспоры РА Заре Синанян встретился с представителями армянских СМИ Ливана  - газет «Аздак», «Зартонк», «Арарат», радиостанций «Радио Севан» и «Вана дзайн» и информационного отдела ВАБС.

На встрече присутствовали посол РА в Ливане Ваагн Атабекян, депутат НС РА, руководитель группы дружбы Армения-Ливан Грачья Акопян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян, руководитель офиса комиссара Сара Анджарголян», - отмечается в сообщении.

Верховный комиссар Заре Синанян и журналисты обсудили широкий круг вопросов - от укрепления отношений Армения-Диаспора, углубления межобщинных связей, активизации сетевых коммуникаций до ситуации, создавшейся после взрыва в порту Бейрута, проблемы СМИ в этих условиях и самые важные направления помощи общине.

В конце встречи стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации