В субвенциальной дорожно-строительной программе, осуществляемой в Дзорагюхе, участвует также меценат

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в общине Дзорагюх Гегаркуникской области, сейчас ведутся дорожно-строительные работы, в которые внес свой вклад также бывший житель общины, предприниматель из Украины Камо Рубикович Абрамян.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель Общины Дзорагюх Левик Григорян, дорожно-строительные работы стартовали на улицах Дзорагюха 11 и 12 июля и завершатся в этом году.

Вклад мецената имеет не только материальное, но и большое психологическое и моральное значение, и мы хотим быть уверены, что и другие предприниматели Дзорагюха, число которых за рубежом довольно велико, тоже примут участие в обустройстве и развитии Родины, следуя патриотическому начинанию Камо Абрамяна" - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян