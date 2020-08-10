“Алекс Холдинг” оштрафовано за злоупотребление доминирующим положением на рынке сахарного песка

В результате административного производства, возбужденного в отношении ряда хозяйствующих субъектов в рамках исследования, проведенного на рынке сахарного песка, решением Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении был наложен штраф в размере 24,7 млн драмов за злоупотребление доминирующим положением в отношении ООО "Алекс Холдинг".

В ходе расследования выяснилось, что в течение всего периода, наблюдаемого комиссией, с января 2018 года по март 2020 года компания "Алекс Холдинг" злоупотребила доминирующим положением на товарном рынке, что проявилось по трем признакам нарушения: необоснованное снижение цен, применение дискриминационных условий и цен, установление или применение условий или поведения, которые приводят или могут привести к ограничению, предотвращению или запрету экономической конкуренции. В частности, Действия компании "Алекс Холдинг" были направлены на сохранение своей доли на товарном рынке, в том числе при наличии на рынке более дешевого сахарного песка, компания снизила цену на произведенный и импортированный сахарный песок таким образом, чтобы можно было реализовать сахар по конкурентоспособной цене, в некоторых случаях понеся убытки. Процесс реализации сахарного песка компанией "Алекс Холдинг" осуществляется таким образом, чтобы хозяйствующим субъектам, являющимся крупным покупателем сахарного песка и имеющим экономические возможности и возможности, экономически нецелесообразно осуществлять импорт сахарного песка самостоятельно.

Решением комиссии ООО "Алекс Холдинг" было поручено в месячный срок после вступления решения в силу устранить нарушение закона - условия реализации сахарного песка и привести ценовую политику в соответствие с законом, установив также четкие, объективные и недискриминационные условия реализации сахарного песка.