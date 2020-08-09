COVID-19: в  Армении подтверждено 225 новых  случаев, вылечились 125 человек, умерли – 6

По состоянию на 9 августа в Армении подтверждено 40 410 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 32 520 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

6871 пациент в настоящее время проходит курс лечения от коронавирусной болезни. За последние 24 часа было выполнено 1577 тестов, а всего - 176014 тестов. Выявлено 225 новых случаев коронавирусной болезни, вылечились 125 человек.

В общей сложности от коронавируса зарегистрирован 791 смертельный случай (+ 6). По сообщению Минздрава РА, погибшими были мужчины в возрасте 70, 68, 89, 59 лет и женщины в возрасте 54, 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Также было 228 случаев смерти, когда пациентам был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, но они умерли от другого заболевания.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта 2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней – до 17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.

Лилит Демурян