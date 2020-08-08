Романос Петросян считает приоритетом освобождение прибрежной зоны Севана от незаконных построек

Министр окружающей среды РА Романос Петросян во время посещения национального парка «Севан» обнаружил около 130 эпизодов хозяйственной деятельности в прибрежной зоне озера в сочетании с незаконным захватом земель и самостроя.

Как передает Арменпресс, об этом Петросян написал на своей странице в Facebook.

«В прибрежной зоне озера Севан у нас около 130 случаев незаконного экономического занятия, самовольного строительства и 150 случаев договорной аренды без государственной регистрации. И наконец, около 1000 хозсубъектов, чей характер деятельности, законность и соблюдение установленного порядка еще предстоит изучить в среднесрочной перспективе», - сказал Петросян.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе первоочередная задача министерства - освободить государственные территории от незаконных павильонов, самовольных построек, заборов и установить верховенство закона в этой жизненно важной сфере.

Министр подчеркнул, что их главная цель - восстановить экосистему озера Севан, бесценной жемчужины природы Армении.