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Романос Петросян считает приоритетом освобождение прибрежной зоны Севана от незаконных построек

Романос Петросян считает приоритетом освобождение прибрежной зоны Севана от незаконных построек

Министр окружающей среды РА Романос Петросян во время посещения национального парка «Севан» обнаружил около 130 эпизодов хозяйственной деятельности в прибрежной зоне озера в сочетании с незаконным захватом земель и самостроя.

Как  передает Арменпресс, об этом Петросян написал на своей странице в Facebook.

«В прибрежной зоне озера Севан у нас около 130 случаев незаконного экономического занятия, самовольного строительства и 150 случаев договорной аренды без государственной регистрации. И наконец, около 1000 хозсубъектов,   чей характер деятельности, законность и соблюдение установленного порядка еще предстоит изучить в среднесрочной перспективе», - сказал Петросян. 

Он отметил, что в краткосрочной перспективе первоочередная задача министерства - освободить государственные территории от незаконных павильонов, самовольных построек, заборов и установить верховенство закона в этой жизненно важной сфере.

Министр подчеркнул, что их главная цель - восстановить экосистему озера Севан, бесценной жемчужины природы Армении.


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