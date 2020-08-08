В Нораванке выявлены нарушения, составлены протоколы — ИООПН

В целях обеспечения выполнения требований решений коменданта РА, 8 августа сотрудники Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Армения и Полиции РА были проведены очередные совместные контрольные работы в Вайоцдзорской области РА — на территории культурно-исторических памятников, а также в местах, представляющих туристический интерес.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило правительство РА.

«В субботу на территории монастырского комплекса Нораванк было многолюдно, зафиксированы нарушения правил эпидемиологической безопасности, в частности, беспорядочные очереди, скопление людей, случаи неправильного ношения маски. По указанию инспекторов нарушения были устранены. По 4 случаям неношения маски полиция РА составила протоколы об административных правонарушениях.

Инспекторы ИООПН объяснили важность соблюдения правил безопасности, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни при проведении масштабных информационных мероприятий. Были розданы маски.

Интенсивные проверки продолжаются во всех регионах Армении, а также в административных районах города Ереван», - говорится в сообщении.