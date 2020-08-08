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На трассе Давидашен-Аштарак изменится порядок движения

На трассе Давидашен-Аштарак изменится порядок движения

В целях улучшения дорожного движения 10 августа 2020 года будет изменен порядок  движения на недавно построенной трассе Давидашен-Аштарак в Ереване. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Управление по связям с общественностью и информации Полиции РА.

«В результате изменения порядка движения на трассе Давидашен-Аштарак будет организовано место двустороннего поворота в конце стены заграждения типа Нью-Джерси, разделяющего встречный поток транспорта на пересечении трассы Давидашен-Аштарак», - говорится в сообщении.


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