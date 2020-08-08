Ряд военнослужащих награжден именными часами президента Армении

В ходе рабочего визита в Тавушскую область президент Армен Саркисян наградил группу военнослужащих именными часами Президента Республики за их добросовестную службу, патриотизм и самоотверженность, высокую ответственность и профессионализм, еще раз подчеркнув, что сегодня они наши герои.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Президент Саркисян сказал, что наш народ гордится своей армией, ее храбрыми солдатами, офицерами и генералами и убежден, что благодаря им любое поползновение врага обречено на провал. Президент отметил, что настоящими творцами истории являются наши военнослужащие, которым мы все обязаны миром, своей безопасностью.