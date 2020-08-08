ДТП на автодороге Ерасх-Тигранашен — есть жертва, пострадали 8 человек

8-го августа в 08։37 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на 3-м км дороги Ерасх-Тигранашен произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 68-м км трассы Ереван-Мегри, у села Ерасх произошло ДТП — столкнулись Toyota Ipsum (водитель Гагик Д., 1987 г/р) и Hyundai Elantra (водитель Арутюн Г., 1988 г/р).

Спасатели вынесли из автомобиля Toyota Ipsum пассажирку Нуне Г. и поднесли к машине скорой помощи, которая скончалась по дороге в больницу. Водителей доставили в Араратский МЦ, где медики оценили их состояние как тяжелое.

До прибытия спасателей пассажиров Hyundai Elantra Арама К. (1985 г/р), Армена М. (1992 г/р) и пассажиров Toyota Ipsum Арама Е. (2010 г/р), Армана Е. (2014 г/р), Еву Г. (2011 г/р), Вардуи С. (1989 г/р) доставили в Араратский МЦ, где медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины.