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ДТП на автодороге Ерасх-Тигранашен — есть жертва, пострадали 8 человек

ДТП на автодороге Ерасх-Тигранашен — есть жертва, пострадали 8 человек

 8-го августа   в 08։37 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  на 3-м км дороги Ерасх-Тигранашен произошло ДТП, есть пострадавшие,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 68-м км трассы Ереван-Мегри, у села Ерасх  произошло ДТП — столкнулись Toyota Ipsum (водитель Гагик Д., 1987 г/р) и Hyundai Elantra (водитель Арутюн Г., 1988 г/р).

Спасатели вынесли из автомобиля Toyota Ipsum пассажирку  Нуне Г. и поднесли к  машине  скорой  помощи, которая скончалась по дороге  в  больницу. Водителей  доставили в Араратский МЦ, где  медики оценили их состояние  как  тяжелое.  

До прибытия  спасателей пассажиров  Hyundai Elantra Арама К. (1985 г/р), Армена М. (1992 г/р) и пассажиров Toyota Ipsum  Арама Е. (2010 г/р), Армана Е. (2014 г/р), Еву Г.   (2011 г/р), Вардуи С. (1989 г/р)  доставили в Араратский МЦ, где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное. 

Спасатели обесточили машины. 


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