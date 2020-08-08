Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

ЛАГ готова мобилизовать усилия арабов для помощи Ливану

ЛАГ готова мобилизовать усилия арабов для помощи Ливану

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что будет стремиться мобилизовать  усилия арабов для поддержки Ливана после мощной бомбежки в порту Бейрута.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на агентство Reuters, после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном глава Лиги арабских государств также заявил, что Лига арабских государств готова оказать содействие в расследовании взрыва.

«Мы готовы помочь всеми нашими средствами», - сказал он, добавив, что он примет участие в международной телеконференции, организованной во Франции в ближайшее воскресенье, для обсуждения помощи Ливану.  

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания на расстоянии  несколько километров. Министерство здравоохранения Ливана проинструктировало все больницы подготовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны заявил по телевидению, что число раненых очень велико. Президент Ливана созвал специальное заседание Совета Безопасности. 5 августа объявлен в стране днем траура. По последним данным, число пострадавших превысило 157 человек, более 5 тысяч человек получили ранения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации