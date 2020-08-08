ЛАГ готова мобилизовать усилия арабов для помощи Ливану

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что будет стремиться мобилизовать усилия арабов для поддержки Ливана после мощной бомбежки в порту Бейрута.

Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство Reuters, после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном глава Лиги арабских государств также заявил, что Лига арабских государств готова оказать содействие в расследовании взрыва.

«Мы готовы помочь всеми нашими средствами», - сказал он, добавив, что он примет участие в международной телеконференции, организованной во Франции в ближайшее воскресенье, для обсуждения помощи Ливану.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания на расстоянии несколько километров. Министерство здравоохранения Ливана проинструктировало все больницы подготовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны заявил по телевидению, что число раненых очень велико. Президент Ливана созвал специальное заседание Совета Безопасности. 5 августа объявлен в стране днем траура. По последним данным, число пострадавших превысило 157 человек, более 5 тысяч человек получили ранения.