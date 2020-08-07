С 25 августа возобновляется рейс Ереван-Тегеран-Ереван

Авиакомпания «Armenia Airways» с 25 августа возобновляет рейс Ереван-Тегеран-Ереван. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе авиакомпании.

«Перевозка пассажиров будут осуществляться в соответствии с инструкциями комендатуры», - говорится в сообщении.