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С 25 августа возобновляется рейс Ереван-Тегеран-Ереван

С 25 августа возобновляется рейс Ереван-Тегеран-Ереван

Авиакомпания «Armenia Airways» с 25 августа возобновляет рейс Ереван-Тегеран-Ереван. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе авиакомпании.

«Перевозка пассажиров будут осуществляться в соответствии с инструкциями комендатуры», - говорится в сообщении.


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