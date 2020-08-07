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Спикер НС Арцаха встретился с главой делегации МККК

Спикер НС Арцаха встретился с главой делегации МККК

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился в Степанакерте с главой делегации Международного комитета Красного Креста Бертраном Ламоном. Как сообщает Арменпресс, об этом Товмасян написал на своей странице в Facebook.

Спикер Национального собрания Арцаха высоко оценил осуществление гуманитарной миссии МККК в Арцахе, подчеркнув, что роль организации в качестве нейтрального посредника и ее деятельность в гуманитарных рамках чрезвычайно важна.

«Убежден, что и впредь делегация МККК активно продолжит свою работу в Арцахе, поддерживая решение существующих проблем в рамках своих полномочий. В этом контексте я также продаю важность поддержке государственных структур и сотрудничеству с МККК», - написал Товмасян.


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