Спикер НС Арцаха встретился с главой делегации МККК

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился в Степанакерте с главой делегации Международного комитета Красного Креста Бертраном Ламоном. Как сообщает Арменпресс, об этом Товмасян написал на своей странице в Facebook.

Спикер Национального собрания Арцаха высоко оценил осуществление гуманитарной миссии МККК в Арцахе, подчеркнув, что роль организации в качестве нейтрального посредника и ее деятельность в гуманитарных рамках чрезвычайно важна.

«Убежден, что и впредь делегация МККК активно продолжит свою работу в Арцахе, поддерживая решение существующих проблем в рамках своих полномочий. В этом контексте я также продаю важность поддержке государственных структур и сотрудничеству с МККК», - написал Товмасян.