Большой театр объявил, что возвращается к работе

В официальном инстаграм-аккаунте Большого театра России разместили пост, в котором сообщили, что творческий коллектив возвращается к работе.

Так, 6, 8 и 10 сентября на Исторической сцене оперой "Дон Карлос" откроется 245 сезон. Главные партии исполнят: Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.

Вечером 12 сентября состоится благотворительный показ балетного спектакля "Дон Кихот" Л. Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева. Выступление будет посвящено врачам, которые самоотверженно спасают жизни людей,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на многие сложности, в 245-м сезоне мы планируем представить три балетные и семь оперных премьер, провести фестивали, концерты в Филармонии, побывать на гастролях в Европе и Южной Америке (Аргентина); принять на своих сценах международный конкурс балета Юрия Григоровича. Все, что Большой театр не успел осуществить из-за возникшей ситуации изоляции и опасности заражения в 244-м сезоне, будет осуществлено в ближайшие два года, – говорится в тексте публикации.

В Большом театре уточнили, что афиша событий на сентябрь будет опубликована в ближайшее время.