Баку пытается поймать рыбку и в “мутной воде” Бейрута
Взрыв в Бейруте, произошедший 4 августа, на фоне тяжелой социально-экономической ситуации в Ливане создал для некоторых стран новую возможность расширить свое влияние в Ливане. После катастрофы различные страны заявили о своей готовности помочь Ливану. В числе этих стран оказался и Азербайджан.
5 августа в телефонном разговоре с ливанским коллегой президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку окажет финансовую поддержку Ливану. В тот же день стало известно, что премьер-министр Азербайджана подписал указ об оказании Ливану финансовой помощи в размере 1 млн долларов. Однако это решение не вызвало воодушевления среди азербайджанцев, наоборот.
Общественное недовольство можно подытожить в двух формулировках:
- Помощь Ливану равносильна помощи армянам и Армении;
- А когда вы поможете собственному народу?
В ответ на критику властные пропагандистские ресурсы объяснили помощь Ливану тем, что этот шаг будет способствовать:
- Повышению международного авторитета Азербайджана;
- Изменению отрицательных представлений “созданных армянами об Азербайджане в Ливане”;
- Ослаблению позиций армян в Ливане.
Вообще следует отметить, что за последние несколько месяцев, параллельно с эпидемией COVID-19, в Ереван прибывали и “гуманитарные амбиции” Азербайджана.
6 марта стало известно, что для борьбы с COVID-19 Азербайджан выделил ВОЗ $ 5 млн. На следующий день было объявлено о предоставлении Ирану помощи в размере $ 5 млн. Баку выделил ВОЗ столько же финансовых средств и в апреле для оказания содействия странам Движения неприсоединения. В дальнейшем были заявления и о финансовой и материальной помощи нескольким другим странам.
Уже 8 июля Алиев заявил, что Баку в борьбе с COVID-19 оказал поддержку более чем 30 странам.
Однако причиной недовольства общества в случае коронавирусной “помощи” в основном было то, что на фоне социально-экономических и коронавирусных проблем в стране Баку оказывал помощь другим странам на миллионы долларов. А в случае с Ливаном первоочередным было то, что помощь оказывается “проармянской стране” (так было и в случае с Ираном).
Поэтому на этот раз азербайджанская пропагандистская машина была вынуждена объяснить истинные цели своей “гуманитарной миссии” и представить, на что в действительности тратятся эти деньги.
Несомненно, подобная активность Баку преследует иные цели и, в частности, нацелена на формирование в данных странах проазербайджанской позиции, в случае необходимости, на извлечение проазербайджанских заявлений и действий. И это особенно может быть применено в вопросе Арцахского конфликта.
Примечательно, что в Азербайджане уже поспешили потребовать компенсацию за помощь. Например, в июне депутат Насим Махамалиев, обвинив Совет Европы в проармянской деятельности, утверждал, что структура должна “проявить справедливую позицию в отношении Азербайджана, поскольку Баку помог ряду стран в борьбе с COVID-19”.
Жанна Варданян
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