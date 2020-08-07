Баку пытается поймать рыбку и в “мутной воде” Бейрута

Взрыв в Бейруте, произошедший 4 августа, на фоне тяжелой социально-экономической ситуации в Ливане создал для некоторых стран новую возможность расширить свое влияние в Ливане. После катастрофы различные страны заявили о своей готовности помочь Ливану. В числе этих стран оказался и Азербайджан.

5 августа в телефонном разговоре с ливанским коллегой президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку окажет финансовую поддержку Ливану. В тот же день стало известно, что премьер-министр Азербайджана подписал указ об оказании Ливану финансовой помощи в размере 1 млн долларов. Однако это решение не вызвало воодушевления среди азербайджанцев, наоборот.

Общественное недовольство можно подытожить в двух формулировках:

Помощь Ливану равносильна помощи армянам и Армении;

А когда вы поможете собственному народу?

В ответ на критику властные пропагандистские ресурсы объяснили помощь Ливану тем, что этот шаг будет способствовать:

Повышению международного авторитета Азербайджана;

Изменению отрицательных представлений “созданных армянами об Азербайджане в Ливане”;

Ослаблению позиций армян в Ливане.

Вообще следует отметить, что за последние несколько месяцев, параллельно с эпидемией COVID-19, в Ереван прибывали и “гуманитарные амбиции” Азербайджана.

6 марта стало известно, что для борьбы с COVID-19 Азербайджан выделил ВОЗ $ 5 млн. На следующий день было объявлено о предоставлении Ирану помощи в размере $ 5 млн. Баку выделил ВОЗ столько же финансовых средств и в апреле для оказания содействия странам Движения неприсоединения. В дальнейшем были заявления и о финансовой и материальной помощи нескольким другим странам.

Уже 8 июля Алиев заявил, что Баку в борьбе с COVID-19 оказал поддержку более чем 30 странам.

Однако причиной недовольства общества в случае коронавирусной “помощи” в основном было то, что на фоне социально-экономических и коронавирусных проблем в стране Баку оказывал помощь другим странам на миллионы долларов. А в случае с Ливаном первоочередным было то, что помощь оказывается “проармянской стране” (так было и в случае с Ираном).

Поэтому на этот раз азербайджанская пропагандистская машина была вынуждена объяснить истинные цели своей “гуманитарной миссии” и представить, на что в действительности тратятся эти деньги.

Несомненно, подобная активность Баку преследует иные цели и, в частности, нацелена на формирование в данных странах проазербайджанской позиции, в случае необходимости, на извлечение проазербайджанских заявлений и действий. И это особенно может быть применено в вопросе Арцахского конфликта.

Примечательно, что в Азербайджане уже поспешили потребовать компенсацию за помощь. Например, в июне депутат Насим Махамалиев, обвинив Совет Европы в проармянской деятельности, утверждал, что структура должна “проявить справедливую позицию в отношении Азербайджана, поскольку Баку помог ряду стран в борьбе с COVID-19”.

Жанна Варданян