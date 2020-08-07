Торговля в социальных сетях в центре внимания КГД

Во время действующих в стране ограничений, обусловленных эпидемией COVID-19, внимание сотрудников Комитета по расследованию и оперативному розыску было сконцентрировано на недобросовестных экономических процессах. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник управления по расследованию и оперативному розыску КГД Ваан Чархифалакян отметил, что в это время граждане оставались дома, и делали онлайн заказы. Наряду с увеличением объемов онлайн-покупок на рынке увеличивались и риски. Сотрудники соответствующего подразделения КГД осуществили скрытые закупки различных товаров, в отдельных случаях были зафиксированы нарушения, связанные с онлайн поставками товаров.

“Наше внимание было сосредоточено на тех, кто торгует в социальных сетях, не имея государственной регистрации. Мы провели серьезную работу в этом направлении. Мы осуществили контрольные закупки, например, в Инстаграме, и выяснилось, что у продавца нет государственной регистрации. Я призываю всех, кто занимается онлайн торговлей, обязательно иметь государственную регистрацию и действовать в поле закона. Помните, в один прекрасный день покупателем продаваемого вами товара может быть сотрудник оперативной разведки”, - добавил Ваан Чархифалакян.