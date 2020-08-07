Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".

Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех сенаторов США, направленное в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение",сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет", —заявил Аннен.

По его словам, тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными. Он указал, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться "исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне".

Аннен также сообщил, что Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для "укрепления европейского суверенитета", и добавил, что Европа не должна поддаваться шантажу.