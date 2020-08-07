Флешмоб  в Гюмри “Инклюзия - это образ мышления”

7 августа на Театральной площади Гюмри в рамках программы “Содействовать инклюзивному качественному образованию в Армении”, реализуемой благотворительной общественной организацией “Каритас”, прошла информационная кампания “Каритаса” “Инклюзия - это образ мышления”. Студенты вместе с организаторами программы на асфальте мелом написали надписи и начертили символические изображения, объясняющие идею инклюзивности. Прохожим были розданы листовки с информацией об инклюзивном образовании.

Как сообщила «Арменпресс» руководитель программы Сирануш Минасян, мероприятие было организовано при участии студентов, обучающихся в вузах Гюмри, которые разделяют идею и миссию программы. До этого флешмоба еще два, касающиеся изменения отношения и информированности, были проведены в других районах города.

“Необходимость подобных программ будет ощутима до тех пор, пока есть необходимость изменения стереотипов и отношения к людям с инвалидностью, и пока такие люди не станут полноценными членами общества”, - отметил Айкарам Дрмеян.

Подобные флешмобы будут и в сельских общинах области.

Арменуи Мхоян