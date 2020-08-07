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Лига чемпионов возобновляется

Лига чемпионов возобновляется

После длительного перерыва Лига Чемпионов возобновляется.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала ЛЧ “Ювентус” померится силами с французским “Лионом”. В первой игре “Лион” победил с минимальным счетом. В другом матче дня “Манчестер Сити” попытается превзойти мадридский “Реал”. В первом матче “Манчестер Сити” победил со счетом 2:1. Обе встречи начнутся в 23:00 по ереванскому времени.

Все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся в столице Португалии Лиссабоне.

Подготовила Варвара Айрапетян


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