Состояние 6 пациентов с COVID-19 в Арцахе тяжелое

По состоянию на 6 августа 46 граждан, зараженных коронавирусом нового типа в Республике Арцах, продолжают получать лечение․ Состояние 6 из них тяжелое. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«У нас есть первое крупное достижение в борьбе с эпидемией. Вчера ни у одного из 183 протестированных граждан не было обнаружено заражения COVID 19. Это, конечно, результат последовательной работы, но это не значит, что мы должны ослаблять свою бдительность», - сказал Арутюнян.

Он сообщил, что на сегодняшнем совещании комендатура поручила немного ослабить внутренние ограничения, например, вместо 20 человек люди смогут проводить семейные торжества под открытым небом с участием 60 человек, естественно, с соблюдением установленных комендатурой правил.

«Нет ничего более ценного, чем жизнь наших родственников. Сделайте ношение масок, особенно в закрытых помещениях, частью вашего образа жизни. Только совместными усилиями мы можем вновь открыть школы и восстановить нормальный образ жизни», - написал Арутюнян.

По состоянию на 6 августа в Арцахе подтверждено заражение коронавирусом у 248 граждан, из них 201 выздоровел. Всего в Арцахе было проведено 6526 тестов. Новых случаев заболевания коронавирусом в Арцахе не зарегистрировано. Выздоровели 12 граждан с диагнозом COVID-19. Есть 87 изолированных человек. 46 пациентов получают фактическое лечение. Случаев смерти от коронавирусной болезни в стране зарегистрировано не было.